В Испании благодаря искусственному интеллекту нашли произведение известного драматурга

В Национальной библиотеке Испании удалось обнаружить неизвестную до сих пор пьесу Лопе де Веги.

Технология искусственного интеллекта, используемая для транскрибирования анонимных исторических произведений в архивах Национальной библиотеки Испании, обнаружила ранее неизвестную пьесу одного из величайших писателей страны Феликса Лопе де Веги.

Об этом пишет CNN.

"Эксперты подтвердили, что именно он, один из величайших авторов испанского "Золотого века", написал пьесу "La francesa Laura" ("Француженко Лаура") за несколько лет до своей смерти в 1635 году", — говорится в сообщении.

Рукопись, найденная в архивах библиотеки, была копией этого произведения, сделанной в конце 17-го века, значительно позже после смерти автора. Его обнаружили во время исследовательской работы специалисты из Венского университета и Университета Вальядолида, которые применили штучный интеллект для расшифровки 1300 анонимных рукописей и книг.

Для установления авторства работ использовался способ исследования порядка внедрения слов тем либо другим автором.

В Национальной библиотеке заявили, что слова, использованные в тексте, "тесно совпадают со словами Лопе, а не с другими 350 драматургами", чьи работы также являлись частью эксперимента.

Найденное произведение в течение следующих месяцев будет издано на испанском языке и снова будет доступным читателям.

Напомним, археологи нашли давнюю таверну и холодильник, которому 5000 лет – там были даже остатки пищи.

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