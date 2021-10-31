В Испании изысканных гостей ресторана подозревают в краже 45 бутылок коллекционных вин: подробности преступления

Подозревают, что вина украли, когда работники несли блюда в комнату пары.

В Испании из элитного ресторана и гостиницы в Касересе похитили 45 бутылок старинных коллекционных вин, цены на которые колеблются от 20 тысяч евро за самую дешевую бутылку до 350 тысяч за украшение коллекции — Chateau d'Yquem 1806 года. В краже подозревают англоязычную пару, которая зарегистрировалась в отеле и обедала в ресторане.

Об этом пишет Metro.

Также читайте В Греции археологи нашли самое старое вино

Отмечается, что мужчина и женщина, выдававшие себя за изысканных гостей, заселились в элитной гостинице и однажды ночью спустились к дежурному портье, заявив, что ужасно проголодались.

Один из владельцев гостиницы господин Поло считает, что злоумышленник проскользнул в подвал отеля, где было более 40 тысяч бутылок, в то время как сотрудники отвлекались на то, чтобы подать супругам больше еды в номер, оставив мониторы камер видеонаблюдения без присмотра.

Затем пара выписалась с багажом и рассчиталась кредитной картой, словно они постоянные гости.

"Они были профессионалами, они точно знали, что делают", – сказал господин Поло.

Подозревают, что пара работала на частного коллекционера вин, ведь все бутылки нельзя продать на открытом рынке.

"Эти бутылки пронумерованы и контролируемы. Тот 1806 год Yquen уникален; все знают, что это наше", — высказался м истер Поло.

В полиции подтвердили, что по факту похищенного вина начато расследование.

Напомнит , в США мужчина пригласил девушку на свидание в ресторан, где хотел оставить большие чаевые, чтобы поразить девушку, но после этого пытался забрать часть денег назад. Его действия разоблачила официантка и обесчестила поклонника перед его подругой.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку