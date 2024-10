В Испании на пляж выбросило 10-метрового кальмара-монстра – фото

В Испании на пляж выбросило 10-метрового кальмара.

Об этом пишет Need To Know.

Жуткое существо заметили в бухте в пятницу, 11 октября, удивленные люди, вышедшие на утреннюю прогулку по пляжу Эль-Саблон в городе Льянес.

Считается, что выброшенный на берег экземпляр является огромным кальмаром (Architeuthis Dux). Особи этого вида могут достигать устрашающих 13 метров в длину. Они живут в глубоководной зоне и впервые были замечены в дикой природе только в 2004 году.

Кальмар / Фото: скриншот с видео

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как трое рабочих доставали из песка громоздкое тело моллюска.

Мэрия города написала в социальных сетях: "Остатки головногого моллюска уже убрали с пляжа экологи и муниципальные работники".

Кальмар / Фото: скриншот с видео

Эксперты считают, что это самка, поскольку они обычно больше, чем самцы. Возможно, она жила в желобе Карранди – большой морской пропасти глубиной до 6 км, начинающейся почти сразу у побережья испанского региона Астурия. Относительно того, почему его вынесло в бухту, считают, что существо либо умерло естественной смертью, либо было выловлено.

