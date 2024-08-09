В Италии цену на пиццу гавайскую подняли в десять раз: интересная причина

Итальянцы очень не любят гавайский вариант пиццы с ананасами.
В Италии один из ресторанов поднял цену на гавайскую пиццу до 100 евро, чтобы туристы не заказывали это блюдо.
Об этом пишет Bild.
Цена на пиццу в заведении – в пределах десяти евро. Цену на гавайскую пиццу подняли в 10 раз по сравнению с остальными. За блюдо с ананасами требуют 100 евро.
Портал Südtirol News называет это "компенсацией" итальянским поварам за приготовление чужеродной пищи.
Пицца – традиционное блюдо и гордость Италии. В издании объяснили, что итальянцы очень не любят гавайский вариант пиццы с ананасами. Такое блюдо придумали в Канаде в 1962 году. Гавайская пицца вошла в составленный недавно список худших пицц итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti.
Пока неизвестно, станет ли этот случай прецедентом и будут ли подражать другие рестораны Италии.
Ранее итальянские шеф-повара назвали, что никогда не нужно заказывать туристам, и признаки плохого ресторана.
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