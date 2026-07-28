В Италии пенсионер построил фальшивый римский амфитеатр и зарабатывал на туристах 20 лет

В Италии пенсионер построил фальшивый амфитеатр / © Google Maps

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В Италии мошенник получил реальный срок за то, что возвел фальшивый «древнеримский амфитеатр» и в течение 20 лет выдавал его за выдающуюся историческую достопримечательность. За вход на территорию объекта авантюрист брал с туристов по 40 евро. Афера разоблачилась случайно.

Об этом рассказывает Euronews.

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Пенсионер построил «историческую достопримечательность» и 20 лет обманывал туристов

Виновником громкого скандала оказался 69-летний Франко Малоссо «фон Розенфранц». В 2005 году он заявил, будто после оползня в городе Виченца на северо-востоке страны нашел уникальный объект — так называемый «Морской амфитеатр Берико».

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Малоссо убеждал посетителей, что сооружение является одним из самых «старых и крупнейших амфитеатров в мире», а его возведение датировано 393 годом нашей эры. Для большей убедительности он придумывал сногсшибательные легенды: утверждал, что сюда приезжал Юлий Цезарь по возвращении из Египта вместе с Клеопатрой, а в здешней старой церкви якобы жила шекспировская Джульетта Капулетти.

Сам мужчина называл себя «филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра». Ему даже удалось ввести в заблуждение местные власти, которые внесли «достопримечательность» в туристический путеводитель Виченцы и мобильное приложение, профинансированное ЕС.

Сомнения по поводу достоверности этой истории появились 10 лет назад. Археологи, привлеченные к расследованию карабинеров, выяснили, что «давний» амфитеатр построен из современных материалов начала 2000-х годов: стеклопластика, папье-маше, штукатурных блоков и гипсовых статуй.

Спутниковые снимки окончательно разоблачили подделку — на них видно, как Малоссо сначала расчистил и выровнял холм, а потом уже возвел на нем фальшивку.

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Несоответствия нашлись и в легендах, которые рассказывал всем дедушка. Юлий Цезарь жил примерно на 400 лет раньше названной даты возведения «достопримечательности», а события шекспировской трагедии о Джульетте разворачивались в Вероне, а не в Виченце.

В итоге суд приговорил Малоссо к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за незаконное строительство, подделку произведений искусства и изготовление объектов без соответствующего разрешения.

Также его обязали уплатить 3000 евро штрафа. Городские власти Аркуньяно подали против мошенника иск о возмещении ущерба на сумму 560 000 евро.

Мошенничество: последние новости

Напомним, в парижском аэропорту имени Шарля де Голля автоматические датчики 6 и 15 апреля зафиксировали аномальные температурные скачки, которые совпали с выигрышными ставками на платформе Polymarket.

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Для достижения нужных показателей француз приехал в аэропорт и подогрел термодатчик феном для волос. Таким образом, игрок зарабатывал деньги, ставя на более высокую температуру, чем предполагали официальные прогнозы погоды: сначала он выиграл около $14 000, а затем более $20 000.

Эксперты-метеорологи отметили, что подобные резкие колебания в течение нескольких минут физически маловероятны и свидетельствуют о внешнем вмешательстве. После обследования метеостанции и изучения данных техническими специалистами метеослужба направила жалобу в полицию аэропорта по поводу несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы.

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