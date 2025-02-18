В Ивано-Франковске из-за фото на 85 тысяч гривен оштрафовали мужчину

Житель Франковска скачал пикантные фото и распространял их в Сети. Его наказал суд.

В Ивано-Франковске на 85 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который скачал из Интернета пикантные фото и распространял их в соцсетях.

Об этом идет речь в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

В материалах дела отмечено, что подсудимый в июне 2024 года загрузил из Интернета три порнографических фото. Впоследствии он через Telegram сбросил пикантные фото четырем лицам, среди которых была и несовершеннолетняя.

В ходе досудебного следствия житель Ивано-Франковска вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение с прокурором.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Его оштрафовали на 85 тысяч гривен и на три года запретили "заниматься деятельностью, связанной с учебой, воспитанием и проведением досуга детей и занимать должности, связанные с работой с лицами до 18 лет".

Он должен оплатить 795 грн за проведение экспертиз. У мужчины также конфисковали телефон, с которого он распространял пикантные кадры.

Приговор суда

Напомним, во Львове к 1 году испытательного срока приговорили женщину, которая в центре города производила пикантные фото и видео.

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