В июле мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов: его "улов" поразил всех (фото)

Лисички / © Pixabay

Реклама

В Польше 1 июля мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов. Он был удивлен «уловом» в несезон и показал свой урожай.

Об этом пишет поляк на странице Skarby lasuв Facebook («Сокровища леса» — прим. ред.).

Мужчина рассказал, что 1 июля он пошел в лес и ему удалось набрать полные корзины грибов.

Реклама

«Просто невероятно. 1 июля 2026 года — грибное эльдорадо в Великопольше. Две полные корзины сетчатых боровиков, а также лисички и голубятники», — отметил блогер.

Видео набрало более 360 тыс. просмотров. Хотя часть интернет-пользователей относится к нему скептически и обращает внимание на засуху во многих регионах Польши, другие же утверждают, что в начале июля могут появиться первые крупные урожаи грибов — особенно там, где прошли осадки.

Грибы, которые собирают в Польше. Фото: страница Skarby lasu в Facebook

Напомним, что в лесах начали массово появляться сетчатые боровики, которые многие грибники и гурманы считают одними из лучших съедобных грибов. Этот вид является близким родственником белого гриба, однако обладает несколькими характерными признаками.

Новости партнеров