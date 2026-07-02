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В июле мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов: его "улов" поразил всех (фото)
Поляк рассказал, что 1 июля он пошел в лес и набрал там две корзины разных грибов.
В Польше 1 июля мужчина пошел в лес и набрал несколько корзин грибов. Он был удивлен «уловом» в несезон и показал свой урожай.
Об этом пишет поляк на странице Skarby lasuв Facebook («Сокровища леса» — прим. ред.).
Мужчина рассказал, что 1 июля он пошел в лес и ему удалось набрать полные корзины грибов.
«Просто невероятно. 1 июля 2026 года — грибное эльдорадо в Великопольше. Две полные корзины сетчатых боровиков, а также лисички и голубятники», — отметил блогер.
Видео набрало более 360 тыс. просмотров. Хотя часть интернет-пользователей относится к нему скептически и обращает внимание на засуху во многих регионах Польши, другие же утверждают, что в начале июля могут появиться первые крупные урожаи грибов — особенно там, где прошли осадки.
Напомним, что в лесах начали массово появляться сетчатые боровики, которые многие грибники и гурманы считают одними из лучших съедобных грибов. Этот вид является близким родственником белого гриба, однако обладает несколькими характерными признаками.