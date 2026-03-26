ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
345
Время на прочтение
1 мин

В Израиле вырастили финики из семян возрастом 2000 лет: почему это связывают с жутким пророчеством

В Израиле ученые успешно вырастили урожай фиников из семян возрастом 2000 лет. Пальмы, росшие во времена царя Ирода и земной жизни Христа, снова плодоносят в Иудее.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Финиковая пальма. Иллюстративное фото

Финиковая пальма. Иллюстративное фото

Израильские ученые вырастили финики из семян в возрасте 2000 лет.

Об этом сообщает CBN News.

Благодаря современным сельскохозяйственным усилиям, семена, найденные на территории древней крепости Масада, датируемые 2000-летней историей, временами царя Ирода и Нового Завета, успешно проросли.

Первый росток получил название «Мафусаил» и пророс в 2005 году. Но это мужское дерево, которое не может плодоносить. Более поздние попытки выращивания, между 2007 и 2011 годами, дали ростки женским деревьям, которые теперь успешно плодоносят.

Финиковая пальма являлась ключевым символом провинции Иудея во времена Римской империи. Она также является важным символом Библии. Успешное возрождение этих деревьев рассматривается как исполнение пророчеств о цветении пустыни (Исаия 35). Некоторые богословы интерпретируют эти отрывки как предсказание о приходе мессии у евреев и восстановление господства Израиля в Палестине, или конец света и второе пришествие Христа у христиан.

Ранее в США заметили «кровавое пятно» в пустыне, после чего в Сети заговорили о библейском пророчестве.

Дата публикации
Количество просмотров
345
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie