В Израиле вырастили финики из семян возрастом 2000 лет: почему это связывают с жутким пророчеством

Финиковая пальма. Иллюстративное фото

Реклама

Израильские ученые вырастили финики из семян в возрасте 2000 лет.

Об этом сообщает CBN News.

Благодаря современным сельскохозяйственным усилиям, семена, найденные на территории древней крепости Масада, датируемые 2000-летней историей, временами царя Ирода и Нового Завета, успешно проросли.

Реклама

Первый росток получил название «Мафусаил» и пророс в 2005 году. Но это мужское дерево, которое не может плодоносить. Более поздние попытки выращивания, между 2007 и 2011 годами, дали ростки женским деревьям, которые теперь успешно плодоносят.

Финиковая пальма являлась ключевым символом провинции Иудея во времена Римской империи. Она также является важным символом Библии. Успешное возрождение этих деревьев рассматривается как исполнение пророчеств о цветении пустыни (Исаия 35). Некоторые богословы интерпретируют эти отрывки как предсказание о приходе мессии у евреев и восстановление господства Израиля в Палестине, или конец света и второе пришествие Христа у христиан.

