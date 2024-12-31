В какие дни года рождается меньше детей, и это не 29 февраля

В какие дни года рождается меньше детей, а когда больше всего

В мире существует день, когда рождается самое малое количество людей. Что это за дата? Согласно данным, 25 декабря, Рождество является самым популярным днем для рождения в таких странах, как США, Австралия и Новая Зеландия. В Англии, Уэльсе и Ирландии этот день занимает второе место по непопулярности после 26 декабря, известного как День подарков. В зависимости от года и места 25 декабря рождается на 30-40% меньше детей, чем в пиковый день года.

В США дни, когда меньше всего рождается детей также привязаны к праздникам, будь то Рождество, Новый год, 4 июля или День благодарения.

Почему люди рожают меньше младенцев на такие праздники, как Рождество, День подарков и Новый год?

Причины низкой рождаемости в праздники

Одной из основных причин низкого количества рождений в праздничные дни является то, что плановые кесарево сечения и индукции родов редко назначаются на государственные праздники или выходные. Около трети американских детей рождаются путем кесарева сечения, и врачи обычно избегают планирования таких процедур на праздники, чтобы провести время с семьей. Кроме того, даже в случае естественных родов врачи могут стимулировать начало родов, что позволяет контролировать дату рождения ребенка.

Интересно, что в Англии, Уэльсе и Новой Зеландии относительно мало детей рождается 1 апреля. Хотя этот день не является национальным праздником, матери могут избегать рождения в этот день из-за опасений, что их дети могут стать объектом шуток или издевательств, связанных с Днем дурака.

Самые популярные дни для рождения

Самые популярные дни для рождения обычно приходятся на осень. В США десять самых популярных дней для рождения приходятся на сентябрь, тогда как в Англии, Уэльсе, Ирландии и Новой Зеландии – на сентябрь или октябрь. Это можно объяснить тем, что многие дети были зачаты в холодные зимние месяцы, когда дни короче, а температура ниже, что способствует большему количеству зачатий.

Исторические аспекты регистрации рождений

Исследование дат рождения является относительно новым явлением, поскольку на протяжении веков не было необходимости или практики оформления свидетельств о рождении. В США свидетельства о рождении стали широко использоваться только после Второй мировой войны. Несмотря на то, что в некоторых странах требуется обязательная регистрация всех рождений, по данным ЮНИСЕФ, у каждого четвертого ребенка в мире сегодня нет официальной записи о своем рождении.

Влияние географического положения на сезонность рождений

Исследования показывают, что популярные месяцы рождения изменяются в зависимости от географической широты.

Согласно данным Организации Объединенных Наций популярные месяцы рождения имеют тенденцию изменяться в зависимости от широты. Страны в высоких широтах, такие как Норвегия или Россия имеют пик рождаемости в июле или августе. Страны, расположенные ближе к экватору, например Сальвадор, имеют пик рождаемости позже в году, например в октябре.

Интересные факты о датах рождения

29 февраля. Этот день, который встречается всего раз в четыре года, является самой редкой датой рождения. Люди, рожденные в этот день, отмечают свой день рождения либо 28 февраля, либо 1 марта в невысокие годы.

1 января. Хотя это начало нового года, этот день также является одним из самых популярных для рождения. Это может быть связано с тем, что многие медицинские работники отдыхают в этот день и плановые роды редко назначаются.

Когда чаще всего рождаются дети

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний и Управлению социального обеспечения США, самый распространенный день рождения – 9 сентября. На втором и третьем месте – 19 и 12 сентября. Фактически весь список 10 самых распространенных дней состоит из сентябрьских дней рождения между 9 и 20 сентября. Поскольку беременность длится в среднем 40 недель, время зачатия приходится на праздничные зимние дни.

Почему праздники? Возможно, потому, что в воздухе витает больше праздничного настроения. Это может быть как-то связано с тем фактом, что у многих людей есть свободное время в дни отпуска, которые они проводят в канун Рождества и Нового года, чтобы отпраздновать это с семьей и друзьями. В праздники также царит общее чувство романтики: декабрь — самая популярная луна для помолвки.

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