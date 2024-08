В каком возрасте чаще всего изменяют супруги: ученые назвали периоды жизни

Всем известен "кризис среднего возраста" — написано много статей про измены людей в возрасте 40-45 лет. Очень часто люди, которые подошли к указанному возрасту, начинают искать что-то новое на стороне, пытаются разнообразить свою жизнь и, в первую очередь, сексуальную. Однако 40-летний рубеж не является единственным периодом, когда нужно опасаться неверности. И причины здесь не только сексуального характера.

Как выяснили психологи, желание попробовать что-то новое нередко обостряется у человека в преддверии круглых дат. Проведенные исследования, опубликованные в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", показали, что человек начинает искать смысл своей жизни, когда приближается к своему новому десятилетию — возраст 29, 39, 49 лет и подобные даты могут подтолкнуть партнера не только к новой деятельности. но и к новым внебрачным связям.

“Так уже сложилось, что человеческое сознание привязано к круглым цифрам, поэтому люди испытывают сильное волнение, приближаясь к переломному, как они считают, возрасту. 30, 40, 50 лет – эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, сменить своего партнера”, – говорят авторы исследования.

Ученые пришли к выводу, что представители обоих полов перед приближением очередного юбилея испытывают потребность в эмоциональном событии, в определенной встряске. Новые любовные связи помогают справиться с мыслью о приближении старости.

Согласно британским исследованиям, самым опасным с точки зрения супружеской неверности является возраст 39 лет.

Когда чаще всего изменяют мужчины, а когда — женщины

Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще всего идут на адюльтер в 25-30 лет, а женщины – в 30-35 лет.

Ученые также установили интересный факт, что риск измены возрастает пропорционально разнице материального положения мужчины и женщины. Чем меньше денег зарабатывает мужчина по отношению к своей жене, тем больше вероятность того, что он будет изменять. Измена как бы уравновешивает шансы — например, если мужчина не выполняет роль "кормильца", получает меньше жены, он изменой пытается восстановить свой авторитет, как бы абсурдно это ни звучало. Мужчины, экономически зависящие от своей жены, ходят налево в три раза чаще, чем те, у кого равные доходы в семье.

Читайте также: