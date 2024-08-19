В каком возрасте люди начинают стремительно стареть: ученые ответили

Ученые из США провели исследование, из которого заключили, что процесс старения прогрессирует отнюдь не с постоянной скоростью, а происходит примерно на 44 и 60 годах жизни.

Об этом пишет The Guardian.

В эксперименте приняли участие 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. В ходе работы специалисты заметили две волны, в пределах которых изменения, связанные со старением, происходили гораздо быстрее. Эти точки на оси жизни человека были определены примерно в возрасте 44 и 60 лет.

Открытие исследователей может дать ответ на вопрос, почему в определенном возрасте происходит быстрое накопление определенных проблем со здоровьем, среди которых, в частности, нарушения опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания.

«Оказывается, что середина сорокалетнего возраста - это время кардинальных изменений, так же как и начало шестидесятых», - подчеркнул профессор Майкл Снайдер, генетик и директор Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета.

Люди, участвовавшие в исследовании, каждые несколько месяцев присылали, среди прочего, образцы крови, кала, а также мазки изо рта и носа, и период отслеживания изменений в их организме, в зависимости от индивидуальных особенностей, колебался от одного до почти семи лет. Интересно, что стремительное ускорение процесса старения в возрасте около 44 лет было неожиданным и первоначально предполагалось, что это результат перименопаузальных изменений у женщин, что могло исказить результаты всего исследования. Однако, как оказалось, благодаря собранным данным удалось доказать, что подобные изменения происходят и у мужчин аналогичного возраста.

«Это свидетельствует о том, что хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, которые наблюдаются у женщин в возрасте около 40 лет, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин», - сказал доктор Сяотао Шен, бывший аспирант Стэнфордской медицинской школы и первый автор исследования, который сейчас работает в Наньянском технологическом университете Сингапура.

Напомним, ученые обнаружили связь между внешностью и продолжительностью жизни.

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