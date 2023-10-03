В каком возрасте люди наиболее довольны жизнью: ученые сделали неожиданный вывод

Может показаться, что детство – самое счастливое время в жизни. Но группа ученых из Германии, решившая найти ответ на этот вопрос, пришла к неожиданным выводам.

В каком возрасте люди самые счастливые? Этот, казалось бы, простой вопрос интенсивно изучался в последние десятилетия, но окончательного ответа долго не было. Немецкая исследовательская группа пролила свет на него во всестороннем обзоре.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ученые из Рурского университета в Бохуме провели исследование, участниками которого стали 460 902 человека.

"Мы сосредоточились на изменениях трех центральных компонентов субъективного благополучия – удовлетворенности жизнью, положительных эмоциональных состояний и негативных эмоциональных состояний", – объяснила профессор психологии Сюзанна Бюкер.

В результате ученые выяснили, что удовлетворенность жизнью стремительно сокращается в возрасте 9-16 лет, а затем растет до 70 лет, после чего снова сокращается до 96 лет.

Положительные эмоциональные состояния снижались в возрасте с 9 до 94 лет, тогда как отрицательные – немного колебались в возрасте от 9 до 22 лет, а затем снижались до 60 лет, после чего снова росли.

Авторы работы отмечают, что на протяжении жизни человека наблюдаются более значительные медианные изменения в положительных и отрицательных эмоциях, чем в удовлетворенности жизнью.

"В целом исследование выявило положительную тенденцию в течение широкого периода жизни, если мы посмотрим на удовлетворенность жизнью и негативные эмоциональные состояния", – добавила Бюкер.

Исследователи объясняют небольшое снижение удовлетворенности жизнью в возрасте от 9 до 16 лет, например изменениями в теле и социальной жизни, происходящими в период полового созревания. Удовлетворенность снова растет, начиная с юношеского возраста. Положительные чувства имеют тенденцию уменьшаться с детства до позднего взрослого возраста. В очень позднем взрослом возрасте все составляющие субъективного благополучия в большей степени ухудшались.

"Это может быть связано с тем, что у очень пожилых людей снижается физическая работоспособность, часто ухудшается здоровье, уменьшаются социальные контакты, не в последнюю очередь потому, что их сверстники уходят из жизни", — предположила Бюкер.

Напомним, в Финляндии, которую уже шестой год признают самой счастливой страной в мире, организуют бесплатные поездки для 10 человек, чтобы получить "уроки счастья". Участникам обучения покрывают все расходы на проезд и проживание, включая гостиничный номер, доступ к частной сауне и спа-центру, а также все другие "необходимыеи удобства".

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