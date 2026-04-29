В каком возрасте люди самые счастливые и здоровые: названа точная цифра

Британцы самыми счастливыми и здоровыми чувствуют себя в 47 лет — именно этот возраст, согласно новому опросу, считается пиком физического и эмоционального благополучия.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного по заказу компании TePe. В рамках опроса 2000 жителей Великобритании попросили назвать возраст, когда, по их мнению, человек чувствует себя самым здоровым и счастливым. Многие респонденты указали именно на 47 лет.

Исследование также показало, что люди в возрасте от 40 до 50 лет часто чувствуют себя увереннее, счастливее и физически выносливее, чем в более молодые годы. По словам руководителя клинического образования и стоматолога-терапевта Миранды Паскуччи, это может быть связано с изменением отношения к здоровью.

«С возрастом многие начинают осознавать, что здоровье — это не только то, что видно. Речь идет о том, как вы себя чувствуете и насколько хорошо функционирует ваше тело», — пояснила она.

Почти половина опрошенных старше 40 лет — 47% — отметили, что в старшем возрасте их жизнь стала здоровее, поскольку они лучше понимают собственное тело. Часть респондентов объяснила это тем, что начала больше внимания уделять здоровью и благополучию.

Еще 32% опрошенных заявили, что чаще покупают более полезные продукты. Для многих бурный образ жизни, который включал вечеринки и алкоголь, остался в прошлом: 28% сказали, что после 40 лет значительно реже гуляют и употребляют спиртное, чем в 20-30 лет.

Кроме того, 26% респондентов признались, что оставаться активными им помогают дети или внуки. А 35% сообщили, что меньше заботятся о том, чтобы угодить другим, и больше сосредотачиваются на собственном благополучии.

В соцсетях немало пользователей также делятся похожими мыслями. В частности, блогер Tammy Stylist рассказала, что ее 40-летие оказались лучше 30-летия, ведь она начала лучше понимать себя, научилась устанавливать границы и избавилась от токсичного окружения.

Другая пользовательница, Emma, отметила, что 40-е годы могут быть лучшим периодом жизни, поскольку люди становятся более уверенными в собственном теле и меньше волнуются по пустякам.

Пользовательница Rachael Potash, в свою очередь, назвала 40 лет не завершением чего-то, а началом нового этапа.

Это исследование появилось вскоре после другого опроса в Великобритании, который показал, что старость, по мнению британцев, начинается в 69 лет. В рамках исследования Seven Seas более 2000 взрослых спросили, когда, по их мнению, человек становится старым.

Предыдущие исследования указывали, что старость начинается в 62 года, однако новые данные свидетельствуют об изменении общественного восприятия возраста.

По словам эксперта по оздоровлению Донны Бартоли, хотя люди все чаще откладывают понятие «старости» на более поздний возраст, это не значит, что можно откладывать заботу о здоровье.

Напомним, ранее мы сообщали о семи неочевидных финансовых признаках, которые свидетельствуют о том, что ваш брак «трещит по швам».

