В каком возрасте пить пиво наиболее вредно для здоровья: невролог предупредил

Невропатолог предупреждает, что употребление пива, особенно после 65 лет, может привести к потере памяти, психическому расстройству или даже деменции.

Пиво является одним из самых популярных и любимых напитков во всем мире. Однако важно помнить, что его следует употреблять умеренно и ответственно, иначе это может привести к проблемам со здоровьем и к зависимости.

Особенно пиво вредно для пожилых людей, считает британский невролог Ричард Рестак. Об этом пишет Mirror.

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Невролог Ричард Рестак в своей книге "Полное руководство по памяти: наука об укреплении разума" предупреждает, что даже незначительное потребление пива может привести к проблемам с памятью, ухудшению умственного развития или деменции.

Он объясняет, что алкоголь неизбирательно нарушает функцию мозга, поскольку это очень слабый нейротоксин, нарушающий коммуникацию нейронов. Рестак отмечает важность отказа от алкоголя после 65 лет, когда тело естественным образом теряет нейроны быстрее, потенциально усиливая психический упадок.

"Важно воздерживаться от алкоголя на этом этапе жизни, когда сохранение нейронов имеет решающее значение", – отмечает врач.

Невролог предупреждает, что употребление пива может быть опасным для пожилых людей. Эту информацию подтвердила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Раньше мы писали, что будет с организмом, если каждый день пить пиво.

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