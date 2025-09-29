В какую страну мечтают переехать беженцы со всего мира: это не США

Канада занимает первое место по количеству желаемых переездов людей по всему миру / © Associated Press

Канада занимает первое место в списке стран, куда люди больше всего мечтают переехать.

Об этом пишут Daily Hive Vancouver и паблик «Украинская Канада».

Согласно новому опросу Remitly, Канада возглавляет рейтинг самых привлекательных стран для переезда. Опросив более 4800 человек в 26 странах, исследование освещает не только самые желанные места для путешествий, но и мотивацию, стоящую за мечтами людей начать новую жизнь в стране «кленового листа».

«То ли обещание более медленного темпа жизни, лучшего баланса между работой и личной жизнью, или увлекательные карьерные возможности, существует множество причин, почему люди решают переехать», — говорится в отчете.

Главные мотивы, которые опрошенные называли для переезда за границу: высшее качество жизни, лучший образ жизни, карьерные возможности, финансовая стабильность, а также желание приключений и личностного роста.

Почему именно Канада?

качество жизни: образование, медицина, безопасность, чистая окружающая среда

стиль жизни и баланс работы/отдыха

карьерный рост

разнообразные ландшафты: от океанских побережий до гор и озер

дружеское, гостеприимное общество без национализма и ксенофобии

В то же время, негативные факторы в Канаде: прежде всего, высокая стоимость жизни, которая усложняет адаптацию для многих новых иммигрантов.

Другие страны в рейтинге

Австралия заняла второе место в рейтинге Remitly, отличаясь теплым климатом, спокойным образом жизни и возможностями трудоустройства.

Япония заняла третье место. Респонденты отметили, что это место мечты благодаря своей культуре, пище и низкому уровню преступности.

Далее в топ 5:

Великобритания — культура, работа, выгодная локация для путешествий

США — карьерные возможности, финансовые перспективы, динамичные города.

