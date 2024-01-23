У женщины в машине было 65 термосов.

В Калифорнии женщина пыталась украсть популярные в приложении TikTok термосы. Их общая стоимость – 2,5 тысячи долларов. Однако сделать этого ей не удалось.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается, работники одного из магазинов в Калифорнае заметили 23-летнюю женщину, когда та катила в свой автомобиль тележку, набитую термосами. Женщина сознательно отказалась платить за товар и запихала термосы в багажник. Полицейские остановили водительницу автомобиля и изъяли у неъ 65 термосов.

"Хотя термосы Stanley очень популярны, мы очень советуем не прибегать к преступлению, чтобы утолить жажду", — отметили правоохранители.

Отметим, что термосы фирмы Stanley стали популярны среди пользователей TikTok. Огромное количество поклонников они получили благодаря своей "несокрушимости" после аварий или пожаров.

Напомним, что в Калифорнии, США, пожарные используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы предотвратить лесные пожары.

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