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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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В Каменском бездомный кот стал "работником" магазина: чем он покорил покупателей (фото)

Кот Анатолий из Каменского проводит дни в магазине: обходит торговый зал, играет и спит на глазах покупателей.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Кот Анатолий, поселившийся в магазине Каменского

Кот Анатолий, поселившийся в магазине Каменского

В Каменском на Днепропетровщине бездомный кот Анатолий стал любимцем работников и посетителей одного из магазинов. Он встречает покупателей у кассы, обходит торговый зал и отдыхает на собственной лежанке.

О необычном «сотруднике» журналистам Общественного рассказала управляющая магазином Юлия. По ее словам, Анатолий появился здесь в марте 2026 года.

Как бездомный кот поселился в магазине Каменского.

Сначала работники подкармливали кота возле магазина. По словам управляющей Юлии, впоследствии он начал заходить внутрь и все увереннее осваивать новое пространство.

«Он начал себя здесь уже так свободно вести. Начал сначала на кассу вылезать, потом на стул. Сейчас он может себе позволить и в кабинет к нам заходить», — рассказала Юлия.

Имя для нового любимца, отметила управляющая, выбирали всем коллективом. Теперь в зависимости от ситуации его называют уважаемым Анатолием или просто Толиком. Работники также обустроили коту собственную лежанку, чтобы он не мерз и было где отдохнуть.

По словам Юлии, у хвостатого есть своеобразный перечень «обязанностей»: хорошо питаться, преимущественно трижды в день, обходить торговые ряды, играть игрушками, ухаживать за собой и крепко спать на глазах у покупателей.

Особенно Анатолия любят дети. По словам работников, к их вниманию он относится терпеливо, а когда общение становится слишком много — прячется в служебных помещениях.

Юлия отметила, что негативных реакций из-за присутствия животного в магазине пока не последовало. В то же время некоторые посетители регулярно покупают коту корм.

«У нас даже есть постоянные клиенты, каждый раз покупающие ему корм», — рассказала управляющая.

Приверженно Анатолию отзываются и сами покупатели.

«Животное ухоженное, все красиво. Иногда его чешу», — поделилась посетительница магазина Ирина.

Кто ухаживает за котом и какие правила для него установили

Питание, обработку от паразитов и необходимые кота вещи обеспечивают сотрудники магазина. Юлия отметила, что эту ответственность они взяли на себя добровольно и заботятся об Анатолии с удовольствием.

Для хвостатого установили и правила: его не допускают в продуктовые ряды и не оставляют в магазине на ночь. По словам управляющей, от местных жителей она знает, что иногда кот ночует в пекарне неподалеку.

Утром Анатолий возвращается в магазин. Как рассказала Юлия, заведение они открывают вместе, после чего кот идет завтракать.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в Виннице трехлетнему коту после травмы установили на клыки металлические коронки , чтобы сохранить собственные зубы. Лечение длилось около шести месяцев и стоило около 45 тысяч гривен.

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