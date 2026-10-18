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В Каменском бездомный кот стал "работником" магазина: чем он покорил покупателей (фото)
Кот Анатолий из Каменского проводит дни в магазине: обходит торговый зал, играет и спит на глазах покупателей.
В Каменском на Днепропетровщине бездомный кот Анатолий стал любимцем работников и посетителей одного из магазинов. Он встречает покупателей у кассы, обходит торговый зал и отдыхает на собственной лежанке.
О необычном «сотруднике» журналистам Общественного рассказала управляющая магазином Юлия. По ее словам, Анатолий появился здесь в марте 2026 года.
Как бездомный кот поселился в магазине Каменского.
Сначала работники подкармливали кота возле магазина. По словам управляющей Юлии, впоследствии он начал заходить внутрь и все увереннее осваивать новое пространство.
«Он начал себя здесь уже так свободно вести. Начал сначала на кассу вылезать, потом на стул. Сейчас он может себе позволить и в кабинет к нам заходить», — рассказала Юлия.
Имя для нового любимца, отметила управляющая, выбирали всем коллективом. Теперь в зависимости от ситуации его называют уважаемым Анатолием или просто Толиком. Работники также обустроили коту собственную лежанку, чтобы он не мерз и было где отдохнуть.
По словам Юлии, у хвостатого есть своеобразный перечень «обязанностей»: хорошо питаться, преимущественно трижды в день, обходить торговые ряды, играть игрушками, ухаживать за собой и крепко спать на глазах у покупателей.
Особенно Анатолия любят дети. По словам работников, к их вниманию он относится терпеливо, а когда общение становится слишком много — прячется в служебных помещениях.
Юлия отметила, что негативных реакций из-за присутствия животного в магазине пока не последовало. В то же время некоторые посетители регулярно покупают коту корм.
«У нас даже есть постоянные клиенты, каждый раз покупающие ему корм», — рассказала управляющая.
Приверженно Анатолию отзываются и сами покупатели.
«Животное ухоженное, все красиво. Иногда его чешу», — поделилась посетительница магазина Ирина.
Кто ухаживает за котом и какие правила для него установили
Питание, обработку от паразитов и необходимые кота вещи обеспечивают сотрудники магазина. Юлия отметила, что эту ответственность они взяли на себя добровольно и заботятся об Анатолии с удовольствием.
Для хвостатого установили и правила: его не допускают в продуктовые ряды и не оставляют в магазине на ночь. По словам управляющей, от местных жителей она знает, что иногда кот ночует в пекарне неподалеку.
Утром Анатолий возвращается в магазин. Как рассказала Юлия, заведение они открывают вместе, после чего кот идет завтракать.
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