В Канаде протестировали четырехдневную рабочую неделю: результаты эксперимента впечатляют

В Канаде провели большой эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Тестирование длилось круглый год и показало неожиданные результаты.

В Канаде попытались организовать работу в четырехдневном формате в неделю. В ходе эксперимента работодатели не только не заметили падения производительности труда, но и зафиксировали его рост. Исследователи говорят, что сотрудники стали значительно здоровее и счастливее, поэтому большинство участников эксперимента решили оставить четырехдневку даже после окончания тестирования.

Об этом пишет Now Toronto со ссылкой на отчет Йоркского университета о проведении эксперимента.

В исследовании, продолжительностью в год, приняли участие 30 компаний и 3,5 тыс. сотрудников. Вариантов организации четырехдневной рабочей недели было два:

сотрудники выполняют прежний объем работы за 32 рабочих часа в неделю вместо 40 часов;

40 рабочих часов распределяются на 4 дня недели, а не на 5.

В обоих сценариях результаты оказались неожиданными. Что касается выводов работодателей, то:

90% руководителей заявили, что производительность труда у компании осталась на прежнем уровне или даже выросла в результате введения нового графика;

96% отметили, что им стало гораздо легче привлекать и удерживать талантливых сотрудников благодаря более прогрессивному графику;

93% опрошенных заявили, что планируют продолжать использовать четырехдневную рабочую неделю в течение длительного времени.

Что касается сотрудников, то 96% из них стали счастливее. Также четырехдневная рабочая неделя повлияла на состояние здоровья людей, заметно улучшив его.

"Исследования показывают, что сокращенный и краткий рабочий график часто повышает производительность труда и экономическую отдачу, улучшает состояние здоровья, укрепляет инициативы по обеспечению справедливости и сокращает выбросы углекислого газа", – говорится в отчете.

Напомним, некоторые страны мира уже практикуют три выходных. При этом объем работы сохраняется, как и зарплата. В Украине более 70% работодателей готовы как эксперимент перейти на 4-дневную рабочую неделю. Таковы данные опроса работодателей сайта Jooble.

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