В Канаде скунс сорвал занятия в школе: детей эвакуировали из-за "газовой атаки"

В начальной школе Виннипега в Канаде скунс сорвал занятия и заставил учеников переехать в другие учебные заведения из-за невыносимой вони.

Животное пробралось в подвал Stevenson-Britannia School и устроило там "газовую атаку". Об этом пишет cbc.ca.

Запах впервые обнаружили в понедельник, 20 марта, а уже на следующий день вонь стала еще хуже. Поэтому руководство заведения приняло решение найти альтернативные места для занятий.

Для отлова скунса привлекли специалистов по контролю над животными. Теперь администрация школы борется с последствиями пушистого визита. Так, в помещении установили озоновые генераторы и усилили вентиляцию.

Родителям сказали, что дети еще продолжат обучение в альтернативных площадках до конца недели. В Stevenson-Britannia занятия пройдут уже с понедельника.

"Персонал школы, ученики, родители и сотрудники отдела объединились, чтобы справиться со зловонной ситуацией. Дети снова доказали, что они устойчивы, и в конце концов им придется рассказать веселую историю", — говорится в сообщении.

Напомним, трехлетний мальчик шокировал искусным дрифтом на Ferrari. Малыш научился ездить за рулем еще в два года.

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