В Карпатах мужчина устроил интимное шоу в магазине: он заплатил 17 000 гривен

Мужчина устроил дебош в магазине / © npu.gov.ua

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В Верховинском районе Ивано-Франковской области суд вынес приговор местному жителю, который устроил дебош в общественном месте. Мужчина громил торговый павильон и показывал свои гениталии.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Как отмечается в материалах уголовного производства, резонансное событие произошло еще 16 февраля 2026 года в селе Гринява Верховинского района. В 14:50 дня местный житель подошел к торговому павильону промпродтоваров, который принадлежит местной предпринимательнице.

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Находясь в общественном месте, «действуя абсолютно умышленно и беспричинно, мужчина решил противопоставить себя общепринятым нормам поведения». Он сначала разбил два больших оконных стекла павильона, нанеся владелице материальный ущерб на общую сумму 2000 гривен, из-за чего работу магазина пришлось экстренно прекратить. Однако на этом дебошир не остановился: он публично обнажил и начал демонстрировать свой половой член.

Во время судебного заседания, которое состоялось 2 июня 2026 года, обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью. Он подтвердил, что действительно пришел в магазин, чтобы выяснить вопрос относительно электроснабжения. Во время разговора, по словам мужчины, «на него нашло», поэтому он побил окна и обнажился.

Смягчающие обстоятельства и позиция суда

Поскольку подсудимый полностью признал вину и искренне раскаялся, суд с согласия всех сторон (прокурора, защитника и потерпевшей владелицы) решил рассматривать дело по упрощенной процедуре — без дополнительного допроса свидетелей и исследования письменных доказательств. Потерпевшая предпринимательница во время дебатов попросила суд наказать мужчину исключительно на усмотрение Фемиды.

При назначении окончательного наказания Верховинский районный суд учел личность виновного. Выяснилось, что мужчина является холостым, официально не работает, ранее никогда не был судимым и имеет статус лица с инвалидностью 2 группы вследствие войны. На учете в психоневрологическом или наркологическом кабинетах он не состоит, хотя по месту жительства характеризуется отрицательно. Прямо в зале суда обвиняемый полностью возместил потерпевшей женщине всю сумму причиненного материального ущерба — 2000 гривен.

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Важными смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние и добровольное покрытие ущерба. Отягчающих обстоятельств в деле правоохранители не обнаружили.

Окончательный приговор суда

Суд постановил: признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17000 (семнадцать тысяч) гривен.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному не избирали. Из-за того, что дело рассматривалось в упрощенном порядке, мужчина больше не имеет юридического права оспаривать фактические обстоятельства этого дикого инцидента в апелляционных судах.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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