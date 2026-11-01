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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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В Карпатах продают гуцульский дом по цене машины: что входит в стоимость

На Прикарпатье продают старый гуцульский дом с конюшней и земельным участком площадью около 1,5 гектара.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Карпатах продают гуцульскую хату

В Карпатах продают гуцульскую хату

Среди живописных видов Ивано-Франковской области появилось объявление о продаже домика с хозяйством. За дом в горах и большой земельный участок площадью почти полтора гектара владельцы хотят всего 18 тысяч долларов.

Об этом рассказал продавец Назарий в TikTok.

В Карпатах продают дом с хозяйством за $18 тысяч: фото и видео

Обо всех особенностях и потенциале этой локации рассказал блогер Назарий. На территории есть сама хижина, конюшня и прилегающая земля. Несмотря на то, что жилье заброшено, оно имеет неплохие перспективы для новых хозяев.

«За $18 тысяч, друзья, в горах продается хозяйство. Здесь около 1,5 гектара земли. Ровное поле, наверху там лесок. Уже покинутый, люди здесь давно не живут, но можно, в принципе, в нем жить, дорабатывать», — говорит парень.

Хотя дом нуждается в существенном ремонте, внутри сохранились базовые вещи для первоочередного пребывания: крепкая дубовая кровать и аутентичная гуцульская печь. На стенах даже можно найти древние гуцульские газеты 1990-х годов.

«В продаже хорошее хозяйство, уединенное, где вообще нет людей и 2 га земли. Вот такой дом, гуцульский старый дом. Зайдем внутрь, вам покажу. Надо делать ремонт, убирать, но крыша хорошая, стены хорошие. Под реконструкцию можно брать. Здесь хороший садик, все в яблоках», — добавляет Назарий.

Соседей нет вообще, подъезд возможен внедорожником.

Кроме самого дома, будущие владельцы получают в распоряжение большую территорию, где есть ручей. 25 соток участка есть под строительство. Можно пасти скот, если расчистить участок.

«Дорога, кстати, к участку делается там ниже, а сюда немного подъезд надо сделать, потому что заросло, и все», — добавляет Назарий.

Но далеко не все пользователи разделили восторг блогера по привлекательности такой инвестиции. В комментариях под видео люди смеются над стоимостью и состоянием дома.

  • «Этот дом стоит 3 тысячи от силы, побойтесь Бога, ему сто лет»

  • «Ребята, 500 долларов, и то жалко»

  • «И даром не хочу»

Однако есть и те, кто искренне интересуется предложением.

Какие интересные дома продают в Украине

Напомним, в популярном среди туристов селе Микуличин Ивано-Франковской области, вблизи курорта «Буковель», на продажу выставили жилой дом за 7200 долларов. Село с населением около 5000 человек имеет развитую туристическую инфраструктуру и расположено в живописной долине реки Прут.

Согласно объявлению, речь идет о старом деревянном доме общей площадью 75 кв. м в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, нуждающемся в капитальном ремонте. К месту ведет асфальтовая дорога, а рядом есть родниковый ручей, но указано, что цена касается только самого дома без земельного участка.

Это объявление существенно отличается по стоимости от других предложений, поскольку самый бюджетный дом в Микуличине на сайтах объявлений стоит 80 тысяч долларов.

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