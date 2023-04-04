В Карпатах сфотографировали редкого дикого кота: он искал себе пару

В Карпатах фотоловушка сняла редкого кота лесного. Животное как раз обходило территорию в поиске пары.

Об этом сообщает Ужанский национальный природный парк.

Ученые отмечают, что лесной кот находится на грани исчезновения и распространен именно в закарпатской части украинских Карпат. Его характерной особенностью является длинный хвост с 4-6 кольцами и тупым концом.

"Кот лесной (Felix silvestris) еще в конце XVIII века оказался в большинстве европейских странах и в Украине на грани исчезновения. Сегодня вид занесен во все издания Красной книги Украины, Красный список МСОП, CITES как подлежащий особой охране вид в Бернскую конвенцию и в списки Красной книги Украинских Карпат. В Карпатах многочисленной осталась закарпатская популяция, а в Украине ареал распространения кота лесного постепенно расширяется", — говорится в сообщении.

Популяции лесного кота мешают домашние животные, с которыми он может спариваться. Таким образом и исчезает этот вид. Ученые отмечают, что домашние коты не только передают ему свои гены, но и болезни.

"Для сохранения этих редких животных важны старые деревья с дуплом, в которых кошки любят устраивать гнезда для рождения и вскармливания потомства. В феврале-марте кошки спариваются, поэтому обходят и метят большие территории для поисков пара. Етого кота сняли во времья вечернего обхода территории", — говорится в сообщении.

Напомним, в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов — дикого кота. Животное очень осторожно: оно выходит из тайника только ночью и избегает встречи с людьми.

Читайте также: