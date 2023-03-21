В Карпатах в небе заметили "призрака": что это за редкое явление (фото)

"Призрак" может даже двигаться, даже если наблюдатель нерушим.

В Карпатах зарегистрировали редкое природное явление — "Брокенское привидение". В таких условиях человек видит в облаках свою тень.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Это редкое явление, когда наблюдатель видит в облаках свою тень от солнца. Примечательно, что тень может быть очень большой и даже окруженной несколькими цветными кольцами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, иногда "призрак" может двигаться даже тогда, когда наблюдатель стоит неподвижно. Это происходит из-за движения облаков и колебания их плотности.

Напомним, в Карпатах со склона одной из самых высоких вершин хребта Черногора горы Пип Иван Черногорский (2020,5 м) сошла лавина.

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