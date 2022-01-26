В Каталонии реабилитировали женщин, осужденных за колдовство

В парламенте заявили "о восстановлении доброй памяти" в отношении женщин, осужденных за колдовство в Средние века.

Парламент испанской Каталонии принял резолюцию о помиловании до 1000 человек, большинство из которых женщины, осужденные за колдовство в регионе 400 лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Процессы против ведьм политики назвали "женоненавистническими преступлениями". Этот шаг продолжает подобные жесты в Шотландии, Швейцарии и Норвегии после того, как более ста европейских историков подписали манифест под названием: "Они не были ведьмами, это были женщины".

Комментируя документальный фильм под названием "Ведьмы: великая ложь", президент Каталонии Пере Арагонес назвал охоту на ведьм "институционным фемицидом".

Подсчитано, что между 1580 и 1630 годами в Европе около 50 тыс. человек были приговорены к смертной казни за колдовство, из которых около 80% были женщинами.

В то время как охота на ведьм свирепствовала во всей Северной Европе, в Испании инквизиция искореняла ереси среди евреев и мусульман, которые были насильственно обращены в христианство. Инквизиция скептически относилась к обвинениям в колдовстве.

Тем не менее, Каталония была исключением, и охота на ведьм там продолжалась до 18 века. По словам историков, "ведьм" регулярно обвиняли во внезапной смерти детей, природных катаклизмах и плохом урожае.

Напомним, что в Польше жители многоэтажки вызвали гадалку и экзорциста из-за странных звуков и движения предметов.

Читайте также: