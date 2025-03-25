В Киеве банкир показывал прохожим свой половой орган: как это кончилось

Работник банка в парке разделся и показывал прохожим свой половой орган. Люди вызвали полицию.
В Киеве к 2 годам пробационного надзора приговорен начальник кредитного анализа одного из банков Украины. Мужчина в парке показывал прохожим свой половой орган.
Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда г. Киев.
По данным суда, банкир 11 марта 2025 года находился в гидропарке. Там он на глазах у прохожих снял одежду и показывал свой половой орган. На этом мужчина не остановился – он начал "удовлетворять себя".
Впоследствии житель Киева пытался скрыться, однако очевидцы вызвали полицию. Правоохранители задержали хулигана.
Мужчина вину признал и раскаялся. Он не объяснил мотива своих действий.
Суд проанализировал материалы дела и признал банкира виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его приговорили к 2 годам пробационного надзора.
Напомним, во Львове к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, причастную к созданию салона эротического массажа. Ее обвинили в "организации проституции".
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