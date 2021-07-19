В Киеве под приемной президента голый мужчина просил "кусок хлеба" (фото)

В Киеве под приемной президента голый мужчина просил "кусок хлеба" (фото)

Прохожие удивились этому событию.

19 июля в Киеве под зданием приемной президента Украины на улице Шелковичной неизвестный мужчина обнажился и требовал "кусок хлеба".

О странном происшествии на своей странице в Facebook рассказал Владимир Куренной.

"Пью кофе с товарищем на улице Шелковичной, напротив приемной президента Украины. На глазах изумленных прохожих и посетителей кафе, гражданин и избиратель организовал перформанс: голышом требовал у президента "кусок хлеба". Простояв и прокричав с минуту, он одел штаны" .

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