Сабля XVIII века / © Киево-Печерская Лавра

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На выставке "Мазепа. Стратегия европейской Украины" в Киево-Печерской лавре представили уникальную саблю середины XVIII века, которая не предназначалась для боя. Ее задачей было не поражать врага, а сохранять память о ключевых исторических событиях, формирующих представление о государстве как пространстве права, равенства и совместного управления.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Сабля XVIII века. / © Киево-Печерская Лавра

Клинок изготовил неизвестный мастер. Серебряные платины на ножнах сабли украшены гравюрами, изображающими Кревскую унию 1385, победную Грюнвальдскую битву 1410-го, Люблинскую унию 1569-го и вступление Болеслава Храброго в Киев 1018 года. Эта последовательность визуально формирует историческую преемственность и идею политического единства.

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Артефакт хранится в фондах Национального музея истории Украины и размещен на выставке рядом с саблей гетмана Ивана Мазепы и клинком крымского хана Сагиб Герея.

Как поясняют специалисты, такая композиция иллюстрирует, что политическая культура Гетманщины не возникла на пустом месте, а опиралась на многовековой опыт реки Посполитой.

Сабля XVIII века. / © Киево-Печерская Лавра

"Этот артефакт олицетворяет тягость политической традиции. Государственность Гетманщины не возникла с нуля - она опиралась на униатский опыт Речи Посполитой. Поэтому сабля-мемория - не просто исторический предмет, а символ культурной наследственности, важен не меньше боевого оружия", - отмечают и боевое оружие".

Сабля XVIII века. / © Киево-Печерская Лавра

Ранее сообщалось, что во время ремонта на перекрестке улиц Глубочицкой и Сечевых Стрельцов в Киеве рабочие наткнулись на мостовую, происходящую с середины XIX века. Историческое мощение долгое время оставалось скрытым под слоями современного асфальта.

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