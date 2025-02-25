В Киеве сдается бесплатная квартира любителям котов, но есть нюансы

Рынок аренды жилья в Киеве всегда удивляет необычными предложениями. Оказывается, получить квартиру можно не только за деньги, но и в обмен на услуги. Одним из таких вариантов является уход за животными, и именно такой нестандартный подход был применен в одном из недавних объявлений.

На одном из профильных сайтов появилось предложение о бесплатной аренде однокомнатной квартиры на Софиевской Борщаговке. Однако есть важное условие — новый житель должен ухаживать за 45 котами, уже проживающими в квартире. Арендная плата отсутствует, а владелец обещает обеспечить все необходимые расходы на содержание животных, включая корм, наполнитель для лотков и другие необходимые вещи.

В объявлении почти не указаны детали относительно самой квартиры, ведь главное внимание уделено именно животным. Однако на единственном фото, которое размещено в объявлении, можно рассмотреть, что жилье имеет современный ремонт, новые окна и балкон.

Квартира с 45 котами

Основная "изюминка" квартиры — это, конечно, ее пушистые жильцы. В комнате стоят многочисленные клетки с котами, а также некоторая мебель, среди которой два дивана, стол и кухонная зона с мойкой и ящиками для посуды. Впрочем, коты заняли все доступные поверхности, и можно предположить, что на фото показаны далеко не все 45 жителей. Вполне возможно, владелец квартиры сознательно удержался от полного раскрытия масштаба ситуации, чтобы не напугать потенциального арендатора.

Несмотря на необычные условия, у объявления есть шанс найти свою идеальную "котоняню", ведь есть немало людей, которые ищут доступное жилье и при этом искренне любят животных.

Любопытно, что это не единственный случай бесплатной аренды жилья на особых условиях. Например, в Киеве недалеко от станции метро Лукьяновская можно бесплатно заселиться в квартиру, которая требует завершения ремонта. Однако новому жителю придется самостоятельно доделать все ремонтные работы, прежде чем комфортно обустроиться.

В квартире нет напольного покрытия — только черновая стяжка, а вместо розеток в стенах остались отверстия для их установки. Кроме этого, жилье полностью пустое и не имеет никакой мебели. Поэтому будущий житель не только выполнит часть ремонтных работ, но и должен будет обустроить квартиру за свой счет.

Для настоящих любителей животных или тех, кто готов инвестировать время и силы в жилье, такие предложения могут стать великолепной возможностью получить собственную крышу над головой без финансовых затрат на аренду.

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