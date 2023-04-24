В Киевской области наблюдали необычное сияние: небо стало ярко-розовым (фото)

Похожее на северное сияние явление наблюдали жители нескольких других северных областей Украины, а также на территории Беларуси.
В воскресенье, 23 апреля, необычное явление, похожее на северное сияние, наблюдали жители Киевской области, а также украинцы в других регионах страны. Сообщения о цветных вспышках в небе поступают из Беларуси.
Фотографии, на которых запечатлено ярко-розовое вечернее небо, публикуют в соцсетях.
О необычном розовом цвете неба и ярких вспышках в нем сообщали, в частности, жители Броваров и Бородянки.
Такое же явление наблюдалось также в Черниговской и Черкасской областях.
Яркие вспышки, которые окрашивали небо разными цветами, были также на севере Ровенщины и Волыни. Они были короткими и продолжались всего несколько минут.
Короткое видео вспышек, которое длилось несколько минут, сняли в небе над Львовщиной.
За северной границей Украины это явление наблюдали над белорусскими городами Молодечно, Слуцком, Быховым, Витебском. Визуально оно походило на цветную дымку в небе.
Напомним, ранее специалисты разъяснили вероятную причину огромной вспышки, которую видели жители Киевской области ночью 19 апреля.
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