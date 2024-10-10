В Киевской области обнаружили экзотическую рыбу, которая водится в Амазонке — фото "монстра"

В Петропавловской Борщаговке Киевской области обнаружили экзотическую рыбу.

В Facebook-сообществе "Тваринний світ України" пользователь по имени Дмитрий Махтаров опубликовал фото "зверя", который был найден еще весной в этом году.

"Я так понимаю, что это кто-то из анциструсов, выброшенный в местный водоем", — написал он.

В Киевской области обнаружили экзотическую рыбу

В комментариях юзеры предположили, что это может быть птеригоплихт: "Птеригоплихт, судя по размеру", "Мы такого когда-то выловили в реке. У меня дома уже был аквариум на 120 л. Подселили к нашим рыбам", "Люди покупают птеригоплихтов и не рассчитают что они растут намного больше, чем анцитрусы. Вот и этот кому-то, видимо, переворачивал весь аквариум и оказался…", "Парчовый сом, в Амазонке таких много".

В Киевской области обнаружили экзотическую рыбу

Как сообщает Tetra, птеригоплихты живут в Южной Америке. Их можно встретить в речных системах Амазонки, Ориноко, бразильских рек Шинга и Тефе. В настоящее время их активно разводят в странах Азии, откуда поставляют по всему миру. Парчовые сомы – миролюбивые рыбы и ведут преимущественно ночной образ жизни. Они приносят огромную пользу, поедая водорослевые обрастания в аквариуме. Продолжительность жизни в аквариуме составляет до 20 лет. Сом может вырасти до 50 см.

В Киевской области обнаружили экзотическую рыбу

В естественных условиях в засушливые периоды птеригоплихты могут закапываться в почву и впадать в спячку до наступления сезона дождей. Также для этих сомов характерно кишечное дыхание: при недостатке кислорода рыбка способна заглатывать воздух над поверхностью воды и усваивать его с помощью кровеносной системы кишечника. Если извлечь птеригоплихта из воды, то он может издавать шипящие звуки. Считается, что это адаптация для того, чтобы пугать хищников.

Напомним, недавно во Львове мужчина избил рыбака из-за претензий по поводу рыбалки. Потерпевший получил тяжелые травмы и попал в больницу.

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