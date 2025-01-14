В Киевской области пара посреди улицы занялась сексом: все закончилось неожиданно

Мужчина и женщина встретились посреди улицы и начали заниматься сексом на глазах у подростков. Дети обо всем рассказали родителям, и те обратились к правоохранителям.

В городе Славутич Киевской области мужчина и женщина занялись сексом посреди улицы. За этим наблюдала группа подростков.

Об этом говорится в постановлении Славутичского городского суда Киевской области.

По данным суда, 16 ноября 2024 года в 20:00 мужчина и женщина на одной из центральных улиц Славутича занялась сексом на глазах у подростков, которые все снимали на видео. Дети все сняли на камеру и рассказали об этом родителям, которые обратились в милицию. Прокуратура инкриминировала мужчине «мелкое хулиганство».

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что "16.11.2024 около 20:00 он был вблизи кафе возле площади Центральной г. Славутича, где встретил знакомую. Возле кафе также находились незнакомые ему подростки. В их присутствии к нему подошла подруга, поцеловала его, после чего, обнажив свои половые органы, он вступил с ней в половое сношение неестественным способом. В это время присутствующие возле них подростки подсвечивали фонариками мобильных телефонов".

Суд проанализировал материалы дела и установил, что действия мужчины следует квалифицировать на по ст. 173 КУоАП, а по части 2 статьи 296 УК Украины. Поэтому суд закрыл дело, однако передал материалы в прокуратуру для решения вопроса о внесении сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований в порядке ст. 214 УПК Украины.

Постановление суда

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.

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