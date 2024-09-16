"В кінці кінців" – так нельзя говорить в украинском языке, как говорить правильно

Рост количества украиноязычных людей неизбежно вызывает и рост ошибок, которые совершают люди, пытаясь перейти с русского языка на украинский. Особенно часто в их языке встречаются русизмы – слова или словосочетания, заимствованные из русского языка, так называемое языковое калькирование.

Одна из таких распространенных ошибок есть словосочетание "в кінці кінців", которое является калькой русского "в конце концов". Многие считают, что так переводить эту фразу правильно, но ошибается. Как утверждают языковеды в украинском языке, есть несколько вариантов, чем заменить этот русизм.

Как правильно перевести "в кінці кінців" на украинский, чем заменить это высказывание:

кінець кінцем,

зрештою,

врешті,

врешті-решт,

ось,

укінці,

нарешті,

а проте,

після всього,

у кінцевому результаті,

усе ж,

все-таки.

Все предложенные варианты синонимичны и могут применяться в разных стилях. Какой вариант выбрать зависит от контекста.

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