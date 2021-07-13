В Китае беглый слон вернулся в заповедник после 500-километрового путешествия

В Китае беглый слон вернулся в заповедник после 500-километрового путешествия

1,8-тонный самец задержался вблизи населенных пунктов. Из-за опасности его отловили.

В Китае один из членов стада диких азиатских слонов вернулся в природный заповедник после того, как преодолел более 500 километров в провинции Юньнань.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что месяц назад 1,8-тонный самец отделился от стада. За это время он самостоятельно преодолел более 190 километров, выживая за счет пищи преимущественно от местных властей.

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На прошлой неделе слон задержался вблизи населенных пунктов. Из-за риска для общественной безопасности животное решили отловить и отправить домой. Ветеринары не выявили у него никаких внешних повреждений.

Между тем другая часть стада все еще путешествует по провинции Юньнань, свободно передвигаясь полями, селами и крупными городами в сопровождении дронов и сотрудников экстренных служб.

Власть пытается отводить стадо от населенных пунктов с помощью пищевых приманок и заграждений.

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Ежедневно животных кормят большим количеством кукурузы, а также бананов и ананасов, а большегрузные автомобили выстраиваются в длинные очереди, не давая слонам войти в села и города. В то же время почти ежедневно тысячи жителей региона вынуждены эвакуироваться, чтобы освободить дорогу.

За передвижением стада в Сети следят тысячи людей. Эксперты же, со своей стороны, рассматривают путешествие слонов как "отчаянный поиск лучших ресурсов".



Азиатские слоны являются охраняемым видом в Китае, и благодаря усилиям по сохранению их популяция удвоилась до 300 за четыре десятилетия. Но за последние 20 лет почти 40% места их существования на юге Юньнаня было потеряно.

На фоне быстрого экономического роста в провинции разрослись каучуковые и чайные плантации, заменившие большие участки леса. Пути миграции также перекрывают автомагистрали, железные дороги и гидроэлектростанции.

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Поэтому слоны иногда вынуждены добывать себе пищу в сельскохозяйственных районах, что приводит к конфликтам между животными и людьми.

В период с 2014 до 2020 года власти Юньнаня выплатили более 26 млн долларов компенсации за ущерб, причиненный слонами. К тому же, по данным властей провинции, с 2013 по 2019 год 41 человек погиб после встречи со слонами, а еще 32 жителя получили травмы.

Как сообщалось, в апреле стадо слонов по неизвестным причинам покинуло природный заповедник в китайской провинции Юньнань. 15 особей преодолели 500 километров, уничтожив 56 гектаров посевов.

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