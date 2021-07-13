В Китае беглый слон вернулся в заповедник после 500-километрового путешествия

1,8-тонный самец задержался вблизи населенных пунктов. Из-за опасности его отловили.
В Китае один из членов стада диких азиатских слонов вернулся в природный заповедник после того, как преодолел более 500 километров в провинции Юньнань.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что месяц назад 1,8-тонный самец отделился от стада. За это время он самостоятельно преодолел более 190 километров, выживая за счет пищи преимущественно от местных властей.
На прошлой неделе слон задержался вблизи населенных пунктов. Из-за риска для общественной безопасности животное решили отловить и отправить домой. Ветеринары не выявили у него никаких внешних повреждений.
Между тем другая часть стада все еще путешествует по провинции Юньнань, свободно передвигаясь полями, селами и крупными городами в сопровождении дронов и сотрудников экстренных служб.
Власть пытается отводить стадо от населенных пунктов с помощью пищевых приманок и заграждений.
Ежедневно животных кормят большим количеством кукурузы, а также бананов и ананасов, а большегрузные автомобили выстраиваются в длинные очереди, не давая слонам войти в села и города. В то же время почти ежедневно тысячи жителей региона вынуждены эвакуироваться, чтобы освободить дорогу.
За передвижением стада в Сети следят тысячи людей. Эксперты же, со своей стороны, рассматривают путешествие слонов как "отчаянный поиск лучших ресурсов".
Азиатские слоны являются охраняемым видом в Китае, и благодаря усилиям по сохранению их популяция удвоилась до 300 за четыре десятилетия. Но за последние 20 лет почти 40% места их существования на юге Юньнаня было потеряно.
На фоне быстрого экономического роста в провинции разрослись каучуковые и чайные плантации, заменившие большие участки леса. Пути миграции также перекрывают автомагистрали, железные дороги и гидроэлектростанции.
Поэтому слоны иногда вынуждены добывать себе пищу в сельскохозяйственных районах, что приводит к конфликтам между животными и людьми.
В период с 2014 до 2020 года власти Юньнаня выплатили более 26 млн долларов компенсации за ущерб, причиненный слонами. К тому же, по данным властей провинции, с 2013 по 2019 год 41 человек погиб после встречи со слонами, а еще 32 жителя получили травмы.
Как сообщалось, в апреле стадо слонов по неизвестным причинам покинуло природный заповедник в китайской провинции Юньнань. 15 особей преодолели 500 километров, уничтожив 56 гектаров посевов.
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