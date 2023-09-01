В Китае молодожены получат деньги, если невесте 25 лет и меньше: известна сумма и причина

Округ в Китае предлагает молодоженам "вознаграждение" в размере 1000 юаней (около 137 долларов США), если возраст невесты 25 лет и менее.

Об этом пишет Sky News.

В округе Чаншань заявили, что ищут способ заставить молодых людей жениться, поскольку переживают из-за низкого уровня рождаемости. Также объявлено о серии субсидий по уходу за детьми, рождении малышей и образовании для пар, которые уже воспитывают детей.

Уровень браков в Китае стал рекордно низким в 2022 году и составил 6,8 миллиона, что является самым низким показателем с 1986 года, и на 800 000 меньше, чем в предыдущем году.

Сокращение количества браков привело к снижению рождаемости, а официальная политика усложняет рождение детей одиноким женщинам.

По оценкам государственных СМИ, в прошлом году уровень рождаемости в Китае, и без того один из самых низких в мире, упал до рекордно низкого коэффициента 1,09.

Многие женщины откладывают рождение детей из-за высоких затрат на уход за ними и влияния на их карьеру.

Гендерная дискриминация и традиционные стереотипы о женщинах, ухаживающих за детьми по-прежнему широко распространены в Китае. Низкое доверие и растущая обеспокоенность состоянием экономики Китая также являются ключевыми факторами, на которые ссылаются молодые китайцы, объясняющие нежелание жениться и рожать.

Напомним, в Мексике мужчина заказал онлайн смартфон, но получил гранату в посылке. Пока что неизвестно, кто это сделал.

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