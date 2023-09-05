В Китае обнаружили останки бронированной морской рептилии, существовавшей 250 миллионов лет назад (фото)

Prosaurosphargis yingzishanensis – одна из больших морских рептилий, известных в этой экосистеме.

Ученые нашли ловушечный посткраниальный скелет бронированной морской рептилии (Prosaurosphargis yingzishanensis) в карьере Инцзишань в Китае. Животное проживало на территории современного Южного Китая в эпоху раннего триаса – первого геологического периода мезозойской эры, около 247 миллионов лет назад.

Об этом говорится в ряде публикаций, в частности sci.news.

"Несколько групп рептилий вторглись в морское пространство после массового вымирания в конце пермского периода, величайшего события вымирания в истории Земли. Это явление, вероятно, явилось результатом недостатка морских конкурентов и хищников, вызванной событием вымирания, и высокой производительностью в мелководной морской среде, ", – объяснил палеонтолог Хэфэйского технологического университета Цзюнь Лю.

Prosaurosphargis yingzishanensis существовала 247 млн лет назад Фото: Wolniewicz

По словам ученого, триасовые морские рептилии, в частности, знаковые Ichthyosauromorpha и Sauropterygia, а также некоторые другие более мелкие и менее известные группы, быстро достигли высокого таксономического и экологического разнообразия после своего появления в позднем раннем триасе и сыграли ключевую роль в реорганизации морских пищевых цепей. после конца пермского вымирания.

Что известно о рептилии, жившей 250 миллионов лет назад

Общая длина тела Prosaurosphargis yingzishanensis составляла примерно 1,5 м и была покрыта тяжелым кожным панцирем, состоящим из остеодермы (разные по форме костные пластинки, развитые на разных частях тела позвоночных, например у крокодилов).

По словам ученых, открытие новых видов позволяет лучше вообразить раннетриасовую морскую фауну. Имеющиеся данные подтверждают теорию о быстром распространении хищников сразу после массового вымирания.

Между тем, на историческом аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продают плезиозавра, существовавшего 190 миллионов лет назад. Эту рептилию считают прообразом чудовища озера Лох-Несс.

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