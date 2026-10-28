В Китае построили 10-этажное здание менее чем за 29 часов: в чём секрет (видео)

В Китае построили дом за 28 часов и 45 минут — подробности. Фото: BROAD Group/YouTube

Реклама

В Китае 10-этажный жилой дом удалось построить всего за 28 часов и 45 минут. Столь быстрое строительство стало возможным благодаря использованию готовых модулей, которые изготовили на заводе, а на строительной площадке фактически собрали в единую конструкцию.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Реклама

За проектом стоит китайская компания Broad Group, разработавшая технологию модульного строительства Living Building. Её особенность заключается в том, что основные конструкции изготавливаются на предприятии, а непосредственно на строительной площадке их остаётся лишь соединить.

Реклама

Каждый блок спроектирован таким образом, чтобы в сложенном состоянии он занимал примерно столько же места, сколько обычный грузовой контейнер. Это позволяет доставлять готовые элементы на строительную площадку без использования специальных транспортных средств.

Речь идет не просто о металлическом каркасе. Еще до отправки с завода конструкции оснащаются окнами, электропроводкой, изоляционными материалами и вентиляционным оборудованием. Основой модулей является нержавеющая сталь.

После доставки блоков строителям необходимо установить их в соответствующем порядке, закрепить болтовыми соединениями и подключить дом к водоснабжению и электросети.

Для реализации этого проекта компания привлекла многочисленную бригаду рабочих и как минимум три подъемных крана. Сам процесс возведения 10-этажного здания был запечатлен на видео.

Реклама

Разработчики уверяют, что скорость монтажа не сказывается на прочности сооружения. По утверждению Broad Group, дома, построенные по этой технологии, способны выдерживать землетрясения. Кроме того, их можно демонтировать и повторно установить в другом месте.

В компании рассчитывают применять такую систему не только в жилищном строительстве, но и при возведении отелей, больниц и общежитий. Более того, разработчики заявляют о возможности строительства с помощью этой технологии небоскребов высотой до 200 этажей.

Напомним, ранее мы сообщали, что американский стартап работает над созданием генетически усовершенствованных служебных собак, у которых планируют изменять отдельные свойства ДНК, клонировать лучших животных и оснащать их специальным снаряжением для военных операций.

Новости партнеров

Новости партнеров