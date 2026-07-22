В Китае раскрыли убийство с помощью мух: как следователь определил виновника

Муха / © pexels.com

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Использовать насекомых для расследования преступлений начали задолго до появления современной криминалистики. Один из самых древних известных случаев судебной энтомологии произошел в Китае еще в XIII веке, когда убийцу удалось разоблачить благодаря слетевшимся на следы крови мухам.

Об этом говорится в материале IFL Science.

Этот случай описал китайский судья и врач Сун Ци в труде «Сборник исправленных случаев несправедливости». Ее считают одним из первых систематизированных пособий по судебной медицине.

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Во времена династии Сун, правившей в 960–1279 годах, в каждом уезде работал чиновник, ответственный за расследование преступлений и наказание виновных. Сун Ци имел медицинское образование и работал судьей, что позволило ему собирать сведения о различных делах и описывать наиболее эффективные способы их расследования.

В своей книге он приводил практические рекомендации по осмотру тел и установлению причин смерти. В частности, объяснял, как отличить раны, причиненные человеку при жизни, от возникших уже после смерти повреждений.

Сун Ци отмечал, что вокруг прижизненных ножевых ранений кожа и ткани сжимаются, а под ними образуются кровоизлияния. Послесмертные повреждения не вызывают таких изменений, а сами раны остаются светлыми и почти без крови.

Он также описывал, как характер разложения тела может помочь определить примерное время смерти. Однако наиболее известным стал приведенный в книге случай раскрытия убийства с помощью насекомых.

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По описанию Сун Ци, одного из крестьян нашли мертвым с ранами, нанесенными острым серпом. Следователь предположил, что речь идет об убийстве, поскольку незадолго до гибели мужчина поругался с другим жителем села из-за долга.

Всем мужчинам приказали принести свои серпы и разложить их на земле. Снаружи орудия были чистыми, а видимых следов крови на них не осталось.

Через некоторое время мухи начали слетаться только к одному серпу. Их привлек запах крови, остававшийся на лезвии, хотя увидеть его невооруженным глазом было невозможно.

Следователь указал на владельца этого серпа и обвинил его в убийстве. Сначала мужчина отрицал вину, однако после демонстрации доказательства признался в преступлении.

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Этот эпизод считается первым задокументированным случаем применения судебной энтомологии — науки, использующей насекомых и других членистоногих для расследования преступлений.

Труд Сун Ци содержал не только описание этого случая, но и подробные рекомендации по всему процессу расследования – от осмотра тела до установления орудия и обстоятельств смерти.

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