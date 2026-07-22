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В Китае раскрыли убийство с помощью мух: как следователь определил виновника
В Китае XIII века убийцу удалось разоблачить благодаря мухам. Насекомые слетелись к одному из серпов, на котором после очищения остался невидимый запах крови.
Использовать насекомых для расследования преступлений начали задолго до появления современной криминалистики. Один из самых древних известных случаев судебной энтомологии произошел в Китае еще в XIII веке, когда убийцу удалось разоблачить благодаря слетевшимся на следы крови мухам.
Об этом говорится в материале IFL Science.
Этот случай описал китайский судья и врач Сун Ци в труде «Сборник исправленных случаев несправедливости». Ее считают одним из первых систематизированных пособий по судебной медицине.
Во времена династии Сун, правившей в 960–1279 годах, в каждом уезде работал чиновник, ответственный за расследование преступлений и наказание виновных. Сун Ци имел медицинское образование и работал судьей, что позволило ему собирать сведения о различных делах и описывать наиболее эффективные способы их расследования.
В своей книге он приводил практические рекомендации по осмотру тел и установлению причин смерти. В частности, объяснял, как отличить раны, причиненные человеку при жизни, от возникших уже после смерти повреждений.
Сун Ци отмечал, что вокруг прижизненных ножевых ранений кожа и ткани сжимаются, а под ними образуются кровоизлияния. Послесмертные повреждения не вызывают таких изменений, а сами раны остаются светлыми и почти без крови.
Он также описывал, как характер разложения тела может помочь определить примерное время смерти. Однако наиболее известным стал приведенный в книге случай раскрытия убийства с помощью насекомых.
По описанию Сун Ци, одного из крестьян нашли мертвым с ранами, нанесенными острым серпом. Следователь предположил, что речь идет об убийстве, поскольку незадолго до гибели мужчина поругался с другим жителем села из-за долга.
Всем мужчинам приказали принести свои серпы и разложить их на земле. Снаружи орудия были чистыми, а видимых следов крови на них не осталось.
Через некоторое время мухи начали слетаться только к одному серпу. Их привлек запах крови, остававшийся на лезвии, хотя увидеть его невооруженным глазом было невозможно.
Следователь указал на владельца этого серпа и обвинил его в убийстве. Сначала мужчина отрицал вину, однако после демонстрации доказательства признался в преступлении.
Этот эпизод считается первым задокументированным случаем применения судебной энтомологии — науки, использующей насекомых и других членистоногих для расследования преступлений.
Труд Сун Ци содержал не только описание этого случая, но и подробные рекомендации по всему процессу расследования – от осмотра тела до установления орудия и обстоятельств смерти.
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