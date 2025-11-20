В Китае разработали препарат против старения: что о нем известно

Старение

Китайская компания Lonvi Biosciences объявила о разработке препарата, который, по их словам, может стать настоящим прорывом в науке о долголетии. Стартап утверждает, что новая формула способна замедлить старение организма и потенциально продлить человеческую жизнь до 120-150 лет.

Об этом пишет Mirror.

Ключевым принципом действия разработки является борьба с так называемыми «зомби-клетками » — стареющими клетками, которые перестают выполнять свои функции, но продолжают существовать в организме, вызывая воспаление и способствуя развитию возрастных заболеваний.

Главным компонентом сенсационного препарата является процианидин C1 (PCC1) — вещество, получаемое из виноградных косточек.

Лабораторные исследования на грызунах показали, что PCC1 способен продлить их общую продолжительность жизни на 9,4%. При раннем начале приема этот эффект был еще более заметным, достигая 64%.

Генеральный директор Lonvi Biosciences Ип Чжу назвал PCC1 «Святым Граалем» борьбы со старением. Он пообещал, что люди, которые начнут принимать препарат в зрелом возрасте, смогут рассчитывать на жизнь более 120 лет. Тем, кто станет принимать его с рождения, обещают до 150 лет.

Технический директор компании Лю Цинхуа заявил, что такая продолжительность жизни «совершенно реальна» и может стать достижимой «в ближайшие годы».

В последние годы Китай активно развивает направление в области продления жизни, сочетая биотехнологии, искусственный интеллект и фармацевтику. Тема долголетия стремительно превратилась в одно из самых востребованных направлений в науке и бизнесе.

Несмотря на громкие заявления Lonvi, важно отметить, что препарат PCC1 пока не прошел испытания на людях. Все обнадеживающие результаты основываются исключительно на экспериментах с животными. Научное общество ожидает подтверждений безопасности и реальной эффективности, прежде чем говорить о настоящем прорыве.

Напомним, новые исследования в области биогеронтологии и эпигенетики показали, что регулярное взаимодействие женщин с домашними собаками может замедлять биологическое старение. Ученые, анализируя данные эпигенетических часов — маркеров, определяющих настоящий клеточный возраст, — обнаружили, что владелицы собак имеют «младший» эпигенетический профиль по сравнению с теми, кто не имеет любимцев или держит других животных.

Эффект связывают с сочетанием физической активности, психологической поддержки, снижения стресса и гормонального баланса, которые влияют на замедление возрастных изменений.