В Китае родители платят тысячи юаней, чтобы дети работали на фермах: зачем их отправляют в «лагеря трудностей»

Лагеря трудностей в Китае. Фото: www.scmp.com

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Летние каникулы у детей обычно ассоциируются с отдыхом, путешествиями и развлечениями. Однако в Китае набирает популярность совсем другой формат досуга, родители отправляют детей в сельскую местность, где их ждут физический труд, строгий распорядок и жизнь без смартфонов.

Такие программы получили название «лагеря затруднений». Причем родители платят немалые деньги за то, чтобы их дети копали картофель, ухаживали за животными и выполняли другую сельскохозяйственную работу. О необычном тренде рассказывает источник South China Morning Post.

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Что происходит в «лагерях трудностей»

Особенно популярны такие летние программы стали в 2026 году. Их организуют преимущественно в сельских районах юго-западных китайских провинций Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань.

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Вместо привычных лагерных развлечений дети знакомятся с повседневным сельским трудом. Они копают картофель, рубят дрова, очищают бревна от коры и выполняют другие хозяйственные задания. В некоторых программах дети также продают собранную ими продукцию.

Есть еще одна особенность: за эту работу ребята не получают денег. Напротив, за пребывание в таком лагере платят родители.

По данным источника, десятидневная программа в одном из таких лагерей стоит более 4 тысяч юаней — около 560 долларов США. Пребывание в течение месяца может обойтись более чем в 10 тысяч юаней или примерно 1,4 тысячи долларов.

Лагеря трудностей в Китае. Фото: www.scmp.com

Смартфоны забирают, а за работу можно получить необходимые вещи

Правила в некоторых лагерях достаточно суровые. У детей забирают телефоны, чтобы они не проводили время в соцсетях и в интернете. Их день заполняют работой и другими запланированными занятиями.

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Отдельные программы используют своеобразную систему вознаграждений, за проделанную работу дети получают баллы, которые затем могут обменять на необходимые в быту вещи, в частности мыло или туалетную бумагу.

А за невыполнение задач могут действовать ограничения. Сообщалось, например, о лагерях, где ребенку, не справившемуся с работой, вместо обычного приема пищи могли дать только картофель.

Организаторы заверяют родителей, что физические нагрузки подбирают так, чтобы они не были чрезмерными для детей. Цель таких программ, по их словам, состоит не просто в тяжелом труде, а в том, чтобы показать детям, сколько усилий нужно для зарабатывания денег и обеспечения повседневной жизни.

Некоторые дети просятся домой

Видео из таких лагерей набирают популярность в китайских социальных сетях. На некоторых из них видно, что дети тяжело переживают необычные условия, они плачут, просят родителей забрать их домой и обещают по возвращении лучше учиться и более добросовестно выполнять домашние задания. Один из участников даже сказал, что готов заниматься чем угодно, чтобы больше не работать на ферме.

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Частью программы в некоторых лагерях становится написание писем родителям, где дети рассказывают о своих впечатлениях и переживаниях. Работники лагерей посылают эти письма вместе с видео родителям. По словам организаторов, увиденное нередко производит на взрослых сильное впечатление, и впоследствии некоторые рекомендуют такие программы другим семьям.

Лагеря трудностей в Китае. Фото: www.scmp.com

Действительно ли дети меняются после такого отдыха

Впечатления родителей разнятся. Муж из провинции Сычуань отправил в такой лагерь дочь, которая учится в средней школе. Несмотря на постоянные жалобы на условия, отец с удивлением заметил, что сама работа на ферме ей понравилась.

Другая мать из Шанхая отправила свою семилетнюю дочь в лагерь на 10 дней. После возвращения привычки девочки существенно не изменились — она осталась разборчивой в еде и не стала более активной в быту. Однако мать все равно осталась довольна, поскольку ребенок вышел из привычной среды и увидел совсем другой образ жизни.

В Китае спорят, нужны ли детям такие испытания

Популярность «лагерей трудностей» вызвала дискуссию в китайских соцсетях. Часть пользователей поддерживает такую идею. Они считают, что современные городские дети имеют гораздо более комфортную жизнь, чем поколения их родителей, поэтому практическое знакомство с физическим трудом может научить их больше ценить то, что у них есть.

Остальные относятся к такому воспитанию критически. Их беспокоит, что чрезмерный физический труд и жесткие условия могут создавать излишний стресс для детей. В дискуссиях также звучит вопрос, действительно ли кратковременное пребывание в сложных условиях способно надолго изменить поведение ребенка.

Несмотря на неоднозначное отношение к таким лагерям, они пользуются спросом среди китайских родителей. В комментариях под видео из таких программ пользователи интересуются условиями участия и спрашивают, как отправить туда своих детей.

Родители рассматривают такие поездки как возможность познакомить детей с физическим трудом и жизнью в менее комфортных условиях. Они надеются, что этот опыт поможет детям стать более самостоятельными, более ответственно относиться к своим обязанностям и больше ценить то, что у них дома.

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