В Китае сбежали слоны и уничтожили урожай на 1 млн долларов

Местные жители были мобилизованы для обеспечения общественной безопасности.

Стадо слонов по неизвестным причинам покинуло природный заповедник в китайской провинции Юньнань. 15 особей преодолели 500 километров, уничтожив 56 гектаров посевов.

Сумма убытков от животных уже достигла 1,07 миллиона долларов, сообщает The Guardian.

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Сейчас стадо находится в 20 километрах от столицы провинции — города Куньмин, где проживают миллионы людей. Слоны убежали в апреле и за это время успели съесть урожай кукурузы на нескольких полях, опустошить резервуар с водой и разнести сельскохозяйственные постройки.

These wild elephants have been caught on camera crossing fields and cities in China, leaving a trail of damage worth $ 1.1 million. pic.twitter.com/HaFc0yq6Sp — DW News (@dwnews) June 2, 2021

Сотни людей были мобилизованы для обеспечения общественной безопасности. Местным жителям частично удалось заблокировать животным путь с помощью грузовиков. За 30 лет популяция диких слонов в Юньнани увеличилась от 193 особей до 300. В последнее время они стали часто заходить в поселки, что наносит существенный ущерб урожаю.

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