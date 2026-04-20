В Китае "слоны" оказались людьми: скандал в зоопарке шокировал посетителей

В Китае "слоны" оказались людьми

В одном из зоопарков Китая произошел настоящий переполох, когда посетители узнали, что вместо слонов видят переодетых работников. Двое участвовавших в шоу «слонов» оказались артистами в костюмах.

Заметить это удалось уже тогда, когда в кадре стали заметны щиколотки. О случае пишет Daily Star.

В Китае сотрудники зоопарка переодевались в слонов

Инцидент произошел в Городе боевых искусств горы Ваньсуй в Кайфыне, расположенной в провинции Хэнань в Центральном Китае. Долгое время посетители тематического парка полагали, что видят перед собой настоящих животных.

В Сети завирусилось видео со слонами, выходящими на сцену. В этот момент люди слушали истории и ожидали фейерверк из расплавленного железа. Но бдительные зрители сразу заметили, что что-то не так — у одного из слонов были видны человеческие лодыжки.

Видео сразу начали обсуждать в соцсетях. Многие зрители выразили шок и возмущение, ведь верили, что приходили смотреть на настоящих слонов, а не на людей в костюмах.

Некоторые пользователи решили похвалить персонал зоопарка за точность и использование имитации вместо реальных животных.

15 апреля персонал зоопарка вышел на связь и объяснился посетителям. Там заявили, что в этом тематическом зоопарке никогда не держали слонов. А животные из спектакля являются реквизитом, которым руководят 2-4 человека внутри костюма.

Посетители зоопарка разделились на два лагеря: одни чувствуют себя обманутыми, а другие заявляют, что такое откровение сделало шоу более интересным.

Другие случаи в зоопарках

Зоопарки часто становятся местом «приключений». Там немало диких животных, которых люди могут пытаться погладить или раздразнить.

Последний случай произошел в Пенсильвании, когда ребенок засунул руку в пасть волка. Родители этого не заметили, ведь «зависали» в телефонах.

А в том же Китае недавно медведь напал на своего дрессировщика. Это произошло прямо во время шоу, на котором животное заставляли выполнять трюки — кататься на ховерборде и самокате.

Работники зоопарка заявили, что животное просто увидело пакет с морковью и яблоками и хотело его забрать.