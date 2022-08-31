В Китае впервые в истории на должность генерального директора назначили робота с искусственным интеллектом

Тан Юй – виртуальный человекоподобный робот на основе искусственного интеллекта. Теперь он будет исполнять обязанности генерального директора в компании NetDragon Websoft, которая разрабатывает и управляет многопользовательскими онлайн-играми и создает мобильные приложения.

Об этом сообщает Metro.

Как генеральный директор Тан Юй будет возглавлять "организационный отдел и эффективность" компании. Робот будет отвечать за наблюдение за операциями в популярной китайской игровой и метавселенной компании.

"Мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления, и наше назначение Тан Юй свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, наконец, стимулировать наш будущий стратегический рост", – отметил руководитель NetDragon Децзян Лю.

Напомним, глава Минцифры рассказал, как благодаря искусственному интеллекту разоблачили ложь оккупанта.

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