В книжном магазине в результате пожара сгорели все книги, кроме Библий – фото

Жители небольшого гватемальского городка заявили о божественном вмешательстве после того, как пожар опустошил книжный магазин, уничтожив все, что было внутри, кроме Библий.

Об этом пишет Metro.

Пожар вспыхнул в книжном магазине La Milita рано утром. На место происшествия выехали пожарные, которым удалось остановить распространение пламени на соседние здания.

Но после того, как пожар был потушен, и почти все книги сгорели, пожарный рассказал местным СМИ: "Все сгорело, но позвольте мне сказать вам кое-что. Я был с коллегой-волонтером из Эстансуэлы, и он сказал мне: "Слово Божье невероятное, потому что Библии остались невредимыми. Серьезно. Библии не повреждены, и это то, что мы не можем передать словами".

Библии / Фото: Jam Press

Библии / Фото: Jam Press

Один местный житель прокомментировал: "Слово Божие всегда побеждает и защитило пожарных. Пусть Бог процветает и позволит владельцам книжного магазина оправиться от своих потерь".

Еще одно предполагаемое чудо, связанное с Библией, произошло несколько лет назад, когда солдат утверждал, что во время Первой мировой войны его жизнь спасла Библия, в которую попала пуля. Рядовой Лесли Фристон, служивший в медицинском корпусе Королевской армии, был ослеплен и имел проблемы с дыханием после газовой атаки в 1917 году. Но все могло быть гораздо хуже, если бы не Библия, которую он держал у кровати.

Напомним, 2-летнего мальчика приговорили к пожизненному заключению из-за Библии. В Северной Корее жестоко преследуют христиан.

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