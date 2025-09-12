В коленях пенсионерки нашли чистое золото — фото

Золото в теле женщины / Фото: The New England Journal of Medicine

В Южной Корее медики обнаружили сотни нитей из чистого золота в ногах 65-летней женщины, которую лечили от остеоартрита коленного сустава.

Об этом пишет Oddity Central.

Неназванная пациентка раньше испытывала сильную боль и скованность в коленях из-за остеоартрита, ей назначали обезболивающие, нестероидные противовоспалительные препараты и даже инъекции стероидов непосредственно в колени, но ни один из них не оказался достаточно эффективным, чтобы позволить ей вести нормальную, безболезненную жизнь. Боль не только не исчезала, но у нее появились негативные побочные эффекты от лекарства, в частности сильная боль в желудке, поэтому она решила попробовать альтернативную медицину, а точнее, противоречивую процедуру, известную как акупунктура золотыми нитями.

Сначала женщина проходила еженедельные сеансы иглоукалывания, когда ей вставляли крошечные золотые нити вокруг колен, но это лишь усиливало боль от остеоартрита, поэтому она увеличила количество визитов в иглотерапевт до нескольких раз в неделю. В конце концов боль в коленях стала настолько сильной, что у нее не было другого выбора, кроме как вернуться в больницу.

Рентгеновское обследование выявило утолщение и отверждение внутренней части большеберцовой кости, костные разрастания в колене, все обычные симптомы остеоартрита — а также сотни крошечных золотых нитей, внедренных в ткани вокруг колена. Врачи предупреждают, что акупунктура золотыми нитями не имеет научно доказанной пользы для пациента, но связана со многими известными рисками. Крошечные нити могут вызывать кисты, мигрировать в организм и повреждать окружающие ткани, но они также могут сделать невозможным потенциально спасительные МРТ-сканирование из-за риска смещения металла и повреждения кровеносных сосудов.

Эта процедура издавна используется в странах Азии для лечения различных видов боли до сих пор популярна, особенно среди пациентов пожилого возраста. Считается, что введение этих стерильных кусочков золота приводит к непрерывной стимуляции внутри тела и облегчению боли, но нет никаких доказательств каких-либо положительных эффектов. Наоборот, это часто усугубляет ситуацию, поскольку пациенты откладывают эффективное медицинское лечение.

