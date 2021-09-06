В Косово мужчина проглотил мобильный телефон: как врачи спасали чудака

Врачам удалось вытащить телефон, разделив его на три части с помощью эндоскопии.
Мужчине из Косово каким-то образом удалось проглотить телефон Nokia 3310, вытянуть его помогли врачи из Приштины.
Об этом сообщает Metro.
Отмечается, что к медикам обратился 33-летний мужчина, который пожаловался на то, что у него в животе застрял телефон. Мобильное устройство было слишком большим, чтобы желудок смог его переварить. Но в то же время организм мужчины подвергался опасности — из телефона могла вытечь аккумуляторная кислота.
Врачам удалось вытащить телефон, разделив его на три части с помощью эндоскопии.
Руководитель медицинской бригады Скендер Теляков отметил, что осложнений после процедуры не было.
Напомним:
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