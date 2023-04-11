В Кременчуге вор-онанист мастурбировал на глазах у прохожих: как его наказали

Злоумышленник дважды мастурбировал в общественном месте на глазах у ошарашенных прохожих.

В Кременчуге (Полтавская область) суд наказал вора-эксгибициониста, который совершил кражу, а затем мастурбировал прямо на улице, несмотря на окружающих.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

В июне прошлого года злоумышленник украл мобильный телефон и сумку известного бренда. Впоследствии мужчина совершил еще одно преступление, но уже другого характера.

Также читайте Учительница соблазнила сына своих друзей и занялась с ним сексом

Эксгибиционист шокировал окружающих и прямо на улице снял нижнее белье вместе с шортами. Мужчина "обнажил свой половой орган, после чего совершил акт онанизма в присутствии прохожих". Через три дня злоумышленник снова мастурбировал в общественном месте.

"Понимая, что за его действиями наблюдают посторонние лица, начал вести себя неприлично, а именно сидя на тротуаре, закатил штанину шорт и обнажил свой половой орган, после чего совершил акт онанизма в присутствии прохожих", — говорится в сообщении суда.

Поскольку обвиняемый полностью признал вину в совершении уголовных правонарушений, обещал исправиться, суд освободил вора-онаниста от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Ранее сообщалось, что в центре Берегово Закарпатской области мужчина мастурбировал на глазах у детей.

Читайте также: