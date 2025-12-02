В Ла-Манше подняли корабль XIII века, который годами путали с мусором: что нашли археологи

Найдена надгробная плита. Фото: Борнмутский университет

В музее Пула презентовали новую экспозицию с редкой находкой — средневековой надгробной плитой, поднятой с места затонувшего судна XIII века у побережья Дорсета. Артефакт достали из обломков торгового корабля Mortar Wreck, покоившегося на дне залива Стадленд примерно в 1,6 километрах от острова Пербек.

Об этом сообщило издание BBC.

Долгие годы этот участок считали обычным скоплением камней, пока исследования 2019-2020 годов не доказали: под водой сохранился корпус одного из древнейших английских кораблей. В 2022 году останки судна, датированного около 1250 годом, официально внесли в перечень охраняемых объектов.

Во время археологических работ на месте нашли каменный котел, деревянные балки ирландского происхождения и две надгробные плиты из пурбекского камня. Этот материал добывают на Пербеке еще с римской эпохи, а в Средневековье он был особенно ценным — его применяли в строительстве Лондонского Тауэра и Вестминстерского аббатства, а образцы Purbeck Marble находили даже за пределами Британии, в частности в Дании.

Руководитель экспедиции, морской археолог Том Казинс из Университета Борнмута, отметил: ранее дайверы обходили это место стороной, воспринимая его как подводный мусор. Лишь первые открытия показали, что перед исследователями — хорошо сохранившийся фрагмент торговой истории XIII века.

По предварительным выводам, причиной гибели судна мог стать перегруз — на борту находилось около 30 тонн камня. Также в корпусе зафиксировали трещину, которая могла ускорить катастрофу. По конструкции корабль напоминал модернизированные варианты судов викингов.

Археологи отмечают, что подводные раскопки позволяют буквально «заморозить момент времени»: все предметы относятся к одному периоду, что помогает точнее воссоздать быт и торговые маршруты средневековой Англии.

В экспозиции музея Пула артефакты выставили рядом с другими морскими реликвиями, в частности находками с затонувшего торгового судна XVII века неподалеку от гавани. Представитель музея Джо Рейн назвал открытие впечатляющим и позволяющим современным посетителям почувствовать живую связь с людьми, которые жили здесь почти 800 лет назад.

