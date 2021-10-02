В Литве мужчина проглотил килограмм гвоздей и лезвий: длина некоторых десять сантиметров

В Литве мужчина проглотил килограмм гвоздей и лезвий: длина некоторых десять сантиметров

Металлические предметы он глотал месяц.

В Литве медики извлекли из живота мужчины килограмм гвоздей, лезвий и гаек.

Ему провели операцию Клайпедской университетской больнице, сообщает BBC News.

Литовец глотал металлические предметы в течение месяца после того, как отказался от алкоголя. Потом у мужчины появилась боль в животе. Во время одного из нападений его госпитализировали в больницу.

Медки оперировали пациента три часа. Хирург больницы Шарунас Дайлиденас назвал этот случай уникальным. Некоторые металлические предметы, которые достали из желудка мужчины, достигали десяти сантиметров в длину.

После операции пациент находится в стабильном состоянии. Он находится в больнице под наблюдением медиков.

Как сообщалось, житель китайского города Шэньян поспорил с друзьями и проглотил зажигалку. Она чудом не взорвалась в его желудке. 25-летний подвыпивший поспорил с друзьями о том, что сможет проглотить зажигалку. Он принял вызов и съел ее целиком. То, что в его желудке теперь находится зажигалка, мужчины не волновало. Он думал, что и выйдет из организма естественным путем.

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