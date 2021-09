В Лондоне закрылся единственный в мире музей вагины

Арендодатель отказался продлевать договор.

В Великобритании первый в мире музей вагины закрылся из-за проблем с арендой помещения, расположенного в районе Кэмден в Лондоне.

Об этом сообщает Vice.

Отмечается, что арендодатель, а именно группа компаний LabTech, отказался продлевать договор об аренде помещения, срок которой истек 24 сентября.

Также читайте Секс во время месячных: за и против

"Это действительно очень отстойно", — поделилась с изданием основатель и директор музея Флоренс Шехтер. Девушка решила открыть музей вагины в 2017 году, когда обнаружила, что в мире не существует "гинекологического эквивалента исландского музея фаллосов".

Прежде, чем Шехтер получила помещение на Stables Market в 2019 году, ее предложение без объяснения причин отклонил ряд владельцев недвижимости по всему Лондону. Девушка считает это признаком "институционального патриархата".

Заметим, что музей пользовался спросом среди посетителей.

Так, в 2019 году выставку Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Them посетили 110 тысяч человек, а недавно после выставки Periods 89% побывавших рассказали, что после визита узнали больше об истории менструации. По данным музея, обе выставки получили исключительно положительные отзывы.

Сейчас Шехтер ищет новое помещение для своего музея, а пока обещает вместе с командой работать в Сети.

"Это не конец музея вагины — это только конец этой главы нашей истории, — заметило руководство учреждения. — Мы еще не нашли наше идеальное следующее помещение, которое бы соответствовало нашим потребностям как растущего музея, в котором рассматриваются сложные и табуированные темы. Мы ищем и знаем, что соответствующее место для нас есть".

Читайте также:

"Не приезжайте" Амстердам больше не приветствует жаждущих секса и наркотиков туристов

Новости мира: в Сингапуре для посетителей открылся музей мороженого

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку