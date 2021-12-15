В Лондоне женщина нашла в грязи на берегу реки меч XVI века

В Лондоне женщина нашла в грязи на берегу реки меч XVI века

Женщина намерена передать оружие экспертам.

Жительница Лондона Лара Майклм во время прогулки обнаружила меч XVI века в грязи на берегу Темзы.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Писательница Лара Майклм увлекается поиском кладов в грязи. Во время очередной прогулки женщина обнаружила ручку меча на берегу Темзы в центре Лондона.

Вероятно, инкрустированная медью деревянная ручка меча пролежала на дне реки около 300 лет. Она сохранилась благодаря тому, что была в анаэробной среде. Внимание женщины привлекло блеск меди, который она приняла за золото.

"Это одна из моих лучших находок", — подчеркнула писательница.

Фото: facebook.com/LondonMudlark

Женщина намерена передать оружие экспертам Лондонского музея. Они уже ознакомились с фотографиями и подтвердили, что меч может датироваться XVI веком.

Женщина не хотела показывать точное место, где нашла меч, потому что опасается, что если она это сделает, на это место придут толпы людей, надеясь найти другие артефакты. Поиски сокровищ на берегу Темзы незаконны без специального разрешения от портовых властей Лондона. Обнаруженные предметы нельзя продавать в частном порядке.

За последние 30 лет Музей Лондона получил более 90 тысяч объектов, найденных на берегу Темзы, но для широкой публики представлены лишь некоторые из них.

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Напомним, в Швейцарии археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел кинжал, принадлежавший древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи сразу обнаружили сотни артефактов в регионе.

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